Torino, viveva con un cuore artificiale: trapianto salva bimbo di 3 anni

Un bambino di tre anni, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa , è stato salvato da un trapianto di cuore all'ospedale Regina Margherita di Torino . Da un anno e mezzo il piccolo viveva connesso a un cuore artificiale . L'intervento, effettuato dopo 520 giorni in attesa della donazione, è riuscito nonostante le condizioni preoperatorie del bimbo non fossero ottimali.

Dopo una vita trascorsa in una stanza d'ospedale, il bambino potrà dunque tornare a una vita normale. Il cuore donato è arrivato da Bergamo, grazie anche all'equipe dell'elisoccorso del 118, che ha messo a disposizione un volo per ridurre al minimo i tempi di trasporto.



Il cuore artificiale, un Berlin Heart, unico in grado di supportare un bambino di quella età, gli era stato impiantato nel gennaio 2018 dall'equipe della Cardiochirurgia pediatrica diretta dal dottor Carlo Pace Napoleone. Per tutti questi mesi l'equipe della Cardiologia pediatrica diretta dalla dottoressa Gabriella Agneletti, con tutto il personale infermieristico, ha coccolato questo bambino come se fosse a casa.



Ora è ricoverato nella Terapia Intensiva Cardiochirurgica diretta dal dottor Giorgio Ivani, in attesa di essere trasferito nel reparto di degenza e, successivamente, di tornare a casa.