Torino, asportato un rene con tumore a una paziente operata da sveglia

A una paziente di 76 anni è stato asportato un rene colpito da un tumore, operandola da sveglia. L'intervento, tra i primi in Europa, è stato effettuato all'ospedale delle Molinette della Città della Salute di Torino grazie al sistema robotico Da Vinci Single Port. Alla donna era stato diagnosticato un tumore al rene destro di otto centimetri e l'unica possibilità di cura era rappresentata proprio dall'asportazione del rene in maniera radicale. A complicare il quadro clinico il fatto che la donna fosse affetta da insufficienza respiratoria grave, che la costringeva a vivere attaccata a una bombola di ossigeno e una severa obesità. Gli anestesisti avevano valutato inoperabile la donna, evidenziando che il suo fisico non avrebbe retto a un'anestesia generale. Unica alternativa era tentare l'intervento con un'anestesia locoregionale, in grado di anestetizzare la zona da operare, mantenendo la paziente in stato di coscienza. Da qui la decisione di utilizzare il sistema robotico.