La temperatura? Svelato il "circuito" che permette al corpo di percepirla

Lo studio è stato condotto su topi, ma ha anche dimostrato che ogni componente del circuito è presente anche negli esseri umani. "La pelle è l'organo più esteso del corpo: ci aiuta a percepire l'ambiente circostante e a distinguere diversi stimoli", dice Bo Duan, che ha coordinato i ricercatori. "Ci sono ancora molte domande interessanti su come ciò avvenga, ma ora abbiamo compreso il percorso che ci permette di percepire le temperature fredde. Questo è il primo circuito neurale per la percezione della temperatura in cui è stato chiaramente identificato l'intero percorso dalla pelle al cervello", aggiunge Duan.