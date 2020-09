"I prossimi mesi potrebbero essere particolarmente delicati sul fronte della sofferenza psicologica a causa degli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria. E' fondamentale preparare sin d'ora la popolazione alle difficoltà". A ribadirlo è lo psichiatra Diego De Leo in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, fissata per il prossimo 10 settembre. E nei mesi precedenti la situazione non è stata per nulla facile: quasi 2mila le richieste di aiuto ricevute da Telefono Amico Italia, una cifra raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2019.