Sport e prevenzione, a Torino "Tennis and Friends"

È tornata a Torino "Tennis and Friends - Salute e Sport", la tre giornate (12-14 settembre) per parlare di tennis e prevenzione. La manifestazione, giunta al traguardo dei 15 anni, si è aperta con una giornata dedicata agli studenti delle scuole, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), all'insegna del tema "La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita". Migliaia di ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi sui campi da tennis e pickleball e assistere al raduno “Wheelchair”, il progetto rivolto alle persone con disabilità motoria. Sul campo da tennis delle Nitto ATP Finals allestito in Piazza Castello si sono inoltre sfidati gli Ambassador della Salute, rientrati dagli US Open, i campioni Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori con i tanti Vip, tra questi, i più quotati della racchetta: Max Giusti, Neri Marcorè, Giorgio Chiellini. Capitano giocatore: Diego Nargiso.
Durante la tre giorni, inoltre, sono state offerte attività ludico-educative, per i giovani e le loro famiglie, fra cui lo sci di fondo e il simulatore di tiro biathlon, organizzate da Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.
Anche per questa edizione, Tennis and Friends è stata l'occasione per il lancio ufficiale di #BeActive Settimana Europea dello Sport (dal 23 al 30 settembre). Inoltre, da quest'anno è arrivato a Torino anche il progetto "Tennis and Friends in Corsia", con i maestri della Fitp al reparto di Pediatria dell'ospedale Martini per testimoniare il valore terapeutico dello sport come strumento di sollievo e resilienza per i pazienti più giovani e fragili. Sabato è stata poi la volta dell'apertura del Villaggio dello Sport e della Salute, con visite, screening e consulti gratuiti per oltre 30 specialistiche. Molti, infine, i momenti di confronto e divulgazione con tanti ambassador della salute dello sport e spettacolo, con ospite d'onore Al Bano.
Il Tour di Tennis and Friends proseguirà il 10, l'11 e il 12 ottobre a Roma, nell'area del Foro Italico, con screening e consulenze gratuite, tornei celebreties e incontri di divulgazione scientifica. Le celebrazioni per la quindicesima edizione continueranno per tutto l'anno e si concluderanno a ottobre 2026.
