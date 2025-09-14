Sport e prevenzione, a Torino "Tennis and Friends"

È tornata a Torino "Tennis and Friends - Salute e Sport", la tre giornate (12-14 settembre) per parlare di tennis e prevenzione. La manifestazione, giunta al traguardo dei 15 anni, si è aperta con una giornata dedicata agli studenti delle scuole, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), all'insegna del tema "La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita". Migliaia di ragazze e ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi sui campi da tennis e pickleball e assistere al raduno “Wheelchair”, il progetto rivolto alle persone con disabilità motoria. Sul campo da tennis delle Nitto ATP Finals allestito in Piazza Castello si sono inoltre sfidati gli Ambassador della Salute, rientrati dagli US Open, i campioni Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori con i tanti Vip, tra questi, i più quotati della racchetta: Max Giusti, Neri Marcorè, Giorgio Chiellini. Capitano giocatore: Diego Nargiso.