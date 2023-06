Spagna, un osservatorio studierà gli effetti del caldo estremo sulla salute

"Importante capire come prepararsi a estati più calde"

La ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha affermato che l'aumento delle temperature in Spagna mette a rischio le popolazioni vulnerabili e che è necessario lavorare di più per capire come prepararsi a estati più lunghe e afose. "Dobbiamo studiare cosa succede al nostro corpo in risposta agli effetti del cambiamento climatico", ha spiegato.