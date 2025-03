Social e smartphone, attenzione all'uso precoce: riduce il rendimento scolastico

L’uso intensivo e precoce degli smartphone nei ragazzini non favorisce l’apprendimento, anzi, riduce le performance scolastiche di una parte consistente della popolazione studentesca. Questa la conclusione di una ricerca italiana condotta dall’università Bicocca di Milano in collaborazione con l’ateneo di Brescia, l’associazione Sloworking e il Centro studi Socialis e con il finanziamento della Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando “Inequalities Research 2022”. "I risultati della ricerca rappresentano un'ulteriore conferma della bontà e necessità della nostra decisione, coerente con le nuove Linee guida per l'Educazione civica e formalizzata in una circolare dello scorso luglio, di vietare l`uso dei telefonini in classe, anche per fini educativi, nelle scuole del primo ciclo", ha dichiarato il ministro dell`Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.