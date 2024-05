I ricercatori hanno analizzato campioni biologici umani (di persone con sindrome di Down e non) attraverso sofisticate analisi, in modo da confrontare i geni "accesi" e le proteine prodotte dalle cellule. I dati ottenuti, interpretati mediante analisi bioinformatiche, hanno evidenziato meccanismi biologici già noti come responsabili degli stati infiammatori del cervello, e altri mai descritti prima che regolano processi alla base del neurosviluppo.