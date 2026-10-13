Per capire se e quanto l'utilizzo abituale delle sigarette elettroniche possa favorire patologie respiratorie croniche saranno necessari studi capaci di valutare direttamente le persone, considerando durata e intensità dell'esposizione, caratteristiche dei dispositivi e composizione dei liquidi utilizzati. Anche la persistenza degli effetti dovrà essere approfondita: gli esperimenti mostrano che alcune modificazioni possono rimanere rilevabili dopo l'interruzione dell'esposizione, ma non stabiliscono se lo stesso accada con identiche modalità e tempistiche nell'organismo umano.