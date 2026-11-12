Il punto di partenza è la Legge Sirchia, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, che ha introdotto il divieto di fumare nei locali pubblici chiusi, negli ambienti di lavoro, nei bar, nei ristoranti e negli uffici. Una svolta importante per la tutela della salute collettiva, ma concepita in un periodo in cui il mercato era dominato dalle sigarette convenzionali. Negli anni successivi, però, l'offerta si è trasformata profondamente: sono arrivati i dispositivi elettronici, i prodotti contenenti nicotina e quelli a tabacco riscaldato, che hanno conquistato una fetta crescente di consumatori senza essere ricompresi in maniera uniforme nelle restrizioni previste per il fumo tradizionale.