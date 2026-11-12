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Per garantire la salute non basta più vietare le sigarette tradizionali. Secondo le associazioni impegnate nella lotta contro il cancro, è necessario vietare anche sigarette elettroniche, prodotti da svapo e tabacco riscaldato in tutti i luoghi chiusi, oltre a introdurre un aumento di cinque euro sul prezzo di ogni tipologia di prodotto. La richiesta è stata portata al centro del dibattito da alcune delle principali organizzazioni italiane impegnate nella prevenzione oncologica e viene presentata il 12 novembre a Roma, durante un convegno promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Una mobilitazione che punta a ottenere un intervento legislativo capace di aggiornare le norme anti-tabacco, ormai considerate insufficienti di fronte alla diffusione dei nuovi dispositivi.
Cosa chiedono le associazioni?
Il punto di partenza è la Legge Sirchia, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, che ha introdotto il divieto di fumare nei locali pubblici chiusi, negli ambienti di lavoro, nei bar, nei ristoranti e negli uffici. Una svolta importante per la tutela della salute collettiva, ma concepita in un periodo in cui il mercato era dominato dalle sigarette convenzionali. Negli anni successivi, però, l'offerta si è trasformata profondamente: sono arrivati i dispositivi elettronici, i prodotti contenenti nicotina e quelli a tabacco riscaldato, che hanno conquistato una fetta crescente di consumatori senza essere ricompresi in maniera uniforme nelle restrizioni previste per il fumo tradizionale.
È proprio questa lacuna che le associazioni vogliono colmare. Giulia Veronesi, componente del Comitato di Lotta al Fumo della Fondazione Umberto Veronesi, chiede che le limitazioni vengano estese a tutti i dispositivi capaci di produrre emissioni inalabili, indipendentemente dalla presenza o meno di nicotina. L'obiettivo è impedire l'utilizzo di questi prodotti negli spazi chiusi aperti al pubblico e in quelli destinati all'uso collettivo, evitando che le sigarette elettroniche diventino un'eccezione rispetto alle regole già applicate alle sigarette tradizionali.
Aumento di cinque euro e stop alla pubblicità
La stretta proposta non riguarda soltanto i luoghi in cui è consentito fumare. Tra le misure sostenute dalle associazioni c'è anche un incremento di cinque euro del prezzo di tutti i prodotti legati al fumo e alla nicotina, comprese sigarette elettroniche, dispositivi da svapo e tabacco riscaldato. Una misura che punta a rendere meno accessibili questi prodotti e a scoraggiarne il consumo, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.
Altro fronte decisivo è quello della comunicazione commerciale. Le organizzazioni chiedono di rafforzare i divieti di pubblicità e promozione, estendendoli a tutte le nuove categorie di prodotti. Secondo Massimo Di Maio, presidente dell'AIOM, le regole attuali non sono più adeguate a un mercato che ha modificato sia la propria offerta sia gli strumenti utilizzati per raggiungere i consumatori. Social network, nuove strategie promozionali e campagne che insistono sulla presunta minore pericolosità rispetto alle sigarette tradizionali rappresentano, secondo gli oncologi, un problema da affrontare con strumenti normativi aggiornati.
I numeri che preoccupano
A rendere urgente l'intervento sono soprattutto i dati relativi ai giovanissimi. L'indagine del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità fotografa una diffusione significativa del consumo di prodotti da fumo e da svapo già durante l'adolescenza. Tra gli studenti dagli 11 ai 13 anni, il 7,5% fuma o utilizza sigarette elettroniche. La percentuale cresce sensibilmente nella fascia tra i 14 e i 17 anni, raggiungendo il 37,4%.
Tra i ragazzi più grandi, inoltre, il 22% utilizza prodotti a tabacco riscaldato e il 30% sigarette elettroniche. Un altro elemento particolarmente preoccupante è il fenomeno del policonsumo: oltre sette studenti fumatori delle scuole superiori su dieci utilizzano contemporaneamente più tipologie di prodotti. Non si tratta quindi soltanto di un ricambio generazionale dei fumatori tradizionali, ma di un'abitudine che si sta diversificando, coinvolgendo dispositivi e modalità di consumo differenti.
L'allarme degli oncologi
Il rischio, secondo gli esperti, è che la percezione di una minore pericolosità finisca per trasformarsi nell'idea che questi dispositivi siano privi di conseguenze per la salute. Una convinzione che può favorire l'avvicinamento alla nicotina e al consumo di tabacco anche da parte di chi non avrebbe mai iniziato con le sigarette convenzionali. Massimo Di Maio richiama l'attenzione sulle dimensioni globali del problema: il tabacco continua a provocare un numero di morti superiore a quello associato, complessivamente, a diverse altre cause di mortalità, tra cui alcol, Aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi.
In Italia, inoltre, oltre il 44% dei fumatori ha cominciato prima di compiere 18 anni. Un dato che rende la prevenzione tra i minorenni una priorità assoluta. La battaglia delle associazioni punta dunque a intervenire su più livelli: rendere meno accessibili i prodotti, limitarne l'utilizzo negli ambienti condivisi e impedire che pubblicità e strategie commerciali ne favoriscano la diffusione tra gli adolescenti.