Scuola, la proposta di Di Maio: "Succo d'arancia al posto della Coca-Cola nei distributori"

Via la Coca-Cola dai distributori delle scuole. E' la proposta lanciata dal vicepremier Luigi Di Maio dal palco del Villaggio Contadino di Coldiretti, a Milano. "L'educazione alimentare nelle scuole si deve fare prima di tutto eliminando tutti questi distributori di cibo spazzatura che viene somministrato ai nostri figli" ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. "Trovo assurdo che un bambino nel corridoio della sua scuola abbia ancora un distributore di Coca-Cola o prodotti non made in Italy. Mettiamoci un bel distributore di succo d'arancia".