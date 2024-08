Andare in palestra o gustarsi uno snack? È un "messaggero" chimico che dirige le nostre scelte

L'orexina è uno degli oltre 100 messaggeri chimici attivi nel cervello: a differenza di altri, però, è stato scoperto relativamente tardi, circa 25 anni fa. Le sue funzioni sono in parte ancora poco chiare: sappiamo che è neurotrasmettitore importante nella regolazione del ritmo sonno-veglia e dell'appetito. È noto anche che l'assenza di orexina nel cervello, per via della distruzione delle cellule che la producono, provoca la forma più comune di narcolessia, in cui si riduce rapidamente il tono muscolare e si hanno attacchi di sonno improvvisi durante la giornata.