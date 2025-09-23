Sanità inglese, arriva il "protocollo di Jess": nuovi consulti e specialista dopo tre visite senza diagnosi

Jessica lavorava per Airbus a Stevenage e godeva di buona salute fino all’estate 2020. Poi erano arrivati dimagrimento improvviso, stanchezza cronica, tosse persistente e linfonodi gonfi. Nonostante oltre 20 contatti con il suo medico e tre visite, non venne mai indirizzata a uno specialista. Solo pagando una consulenza privata scoprì di avere un adenocarcinoma al quarto stadio. Era novembre e tre settimane dopo, poco prima di Natale, morì. “Il suo corpo la stava abbandonando”, ha raccontato la madre Andrea alla BBC, ricordando come la figlia avesse perso fiducia nel sistema: “Diceva ‘A che serve? Non succederà niente’”.