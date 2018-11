Salute, vaccini per il morbillo in Italia: +7% nel 2017

In Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 all'85% nel 2016, ma nel 2017 ha guadagnato 7 punti, attestandosi al 92%. E' il dato del rapporto Ue-Ocse sui sistemi sanitari. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Europa si sono registrati oltre 13mila casi di morbillo: 4.032 in Italia, 2.752 in Grecia, 2.436 in Francia e 2.127 in Romania. Si tratta bimbi troppo piccoli per il vaccino o adulti che non si sono vaccinati.