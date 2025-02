Salute mentale e dipendenze, cure efficaci soltanto nel 7% dei casi

Il team ha analizzato quattro fasi chiave del percorso verso una cura (Riconosce la necessità di curarsi; Si mette in contatto con il sistema sanitario; Riceve un livello minimo di trattamento adeguato; Riceve un trattamento efficace) e la percentuale di persone che sono passate da ciascuna fase a quella successiva. È emerso che solo il 46,5% delle persone riconosceva di aver bisogno di cure. Di questi, solo il 34,1% si è rivolto al sistema sanitario per ottenere aiuto. L'82,9% di questi ha ricevuto un livello minimo di trattamento adeguato e circa il 47% delle persone che hanno ricevuto un trattamento minimamente adeguato ha finito per ricevere un trattamento efficace. L'abbandono nei vari step di questo percorso ha fatto sì che solo il 6,9% abbia ricevuto un trattamento efficace. Poiché i medici di base e i medici di famiglia sono in genere il primo punto di contatto con il sistema, è essenziale assicurarsi che questi medici abbiano una formazione adeguata, conclude Daniel Vigo, che ha guidato i ricercatori.