Salute, allerta Aifa: "Sui social diffuse false liste di farmaci con ranitidina"

I siti da consultare - In una nota, Aifa, inoltre, "raccomanda di consultare esclusivamente le informazioni pubblicate sul portale dell'Agenzia (www.aifa.gov.it). Gli elenchi dei lotti dei farmaci contenenti ranitidina interessati dal ritiro e di quelli interessati dal divieto di utilizzo sono disponibili alla pagina https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina". "Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati non è da considerarsi attendibile", conclude l'Agenzia italiana del farmaco.



Precisazioni sul Buscopan - Aifa ha inoltre specificato che "non il Buscopan, bensì il Buscopan antiacido, è tra i farmaci raggiunti da divieto di utilizzo e vendita per la possibile presenza di una sostanza denominata N-nitrosodimetilammina (Ndma). Il Buscopan è, infatti, un antidolorifico e antispastico che non contiene ranitidina, il principio attivo interessato dagli accertamenti in corso in Italia e in Europa.



Blocco a scopo precauzionale - Il blocco, che riguarda 515 lotti di prodotti per ulcera e reflusso gastrico, ricorda Aifa, è a scopo precauzionale e si tratta di una misura presa in attesa dei risultati di ulteriori accertamenti. Risultano invece ritirati 195 lotti in cui è stata confermata la presenza della sostanza N-nitrosodimetilammina (Ndma), considerata potenzialmente cancerogena.