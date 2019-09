Farmaci con ranitidina, Aifa vieta l'utilizzo di Buscopan Antiacido e Zantac

Il 20 settembre è stata diffusa una prima lista di farmaci con il principio attivo ranitidina. L'Agenzia spiega di aver disposto, a scopo precauzionale, il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche, in attesa che vengano analizzati. Provvedimenti analoghi sono stati assunti, o sono in corso di adozione, negli altri Paesi dell'Unione Europea e e in altri Paesi. L'Aifa assicura di lavorare insieme all'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e "adottare misure correttive".



La ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell'istamina) è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell'ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida. È commercializzata in Italia sia come medicinale soggetto a prescrizione medica, sia come medicinale di automedicazione, in forma di compresse, sciroppi o soluzioni iniettabili per uso endovenoso.