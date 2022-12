La ricetta elettronica scade a fine anno, i medici contro lo stop: "Serve la proroga"

Lo Smi ha inviato una lettera al ministro Schillaci avanzando questa richiesta. "I medici di famiglia, di continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale, spiega Onotri, sono carenti in tutta Italia e al tempo stesso sono sempre più oberati da impropri carichi burocratici, con una sempre minore disponibilità di tempo per l'attività clinica".

Occasione sprecata? -

Di occasione sprecata per una eventuale mancata proroga dell'uso della ricetta elettronica parla anche la segretaria generale di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino. "La sanità digitale, in generale, -spiega Mandorino - e nel suo piccolo anche la ricetta dematerializzata è di enorme beneficio soprattutto in contesti, come le aree interne, in cui la distanza dallo studio del medico, o le condizioni disagiate che talvolta sussistono per raggiungerlo, costringerebbero ad esempio le persone anziane a chiedere aiuto ad un familiare".