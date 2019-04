Ricerca, arriva il pacemaker che si auto-alimenta col battito cardiaco

Secondo i ricercatori, i limiti delle tecnologie tradizionali sarebbero superati dal pacemaker che si auto-alimenta, un tipo di dispositivo sperimentato finora su modelli cellulari o piccoli animali, prima di essere testato sui maiali.



Biocompatibile e meccanicamente resistente, il nuovo dispositivo "non è solo in grado di stimolare l'attività cardiaca, ma è anche capace di correggere eventuali aritmie del battito, prevenendo alcune anomalie come la fibrillazione ventricolare, che possono in alcuni casi portare alla morte". Il prossimo passo sarà quello di "modificarne le dimensioni e migliorarne l'efficienza e la sicurezza a lungo termine, per poterlo sperimentare anche sugli esseri umani".