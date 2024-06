Protesi al seno, il ministero ribadisce il divieto per under 18 per fini estetici | Per il medico sospensione per tre mesi

"Queste ragazze appena 18enni che spesso effettuano l'impianto di protesi al seno a soli fini estetici possono rischiare di avere dei problemi nel tempo. In età così giovane, infatti - rileva ancora - o si ha una malformazione, come può essere ad esempio un'amastia, ovvero un seno completamento piatto, oppure non ha senso ricorrere alla chirurgia e all'impianto di protesi solo per una moda. Bisogna stare molto attenti e per questo lanciamo un appello soprattutto ai genitori, affinché non acconsentano alle richieste delle figlie se non ci sono motivi validi. Questa è una deriva che va assolutamente bloccata".