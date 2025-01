Proteine vegane: come soddisfare il fabbisogno proteico con alimenti vegetali

Per essere sicuri di assumere tutti gli aminoacidi essenziali è necessario che ogni giorno vengano consumati cibi proteici differenti e che si completano a vicenda per pool amminoacidico, ad esempio legumi e cereali o i derivati della soia. Per esempio, si può combinare la pasta integrale con i fagioli o il riso integrale con i piselli. Inoltre, mangiare noci come spuntino o aggiungere semi all'insalata è un ottimo modo per arricchire la dieta. Non ci sono proteine migliori di altre, la varietà è ciò che conta. Bisogna fare attenzione ad assumere sufficienti proteine per evitare carenze nutrizionali di questo macronutriente.