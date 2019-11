Pronta la pelle sintetica, con il wireless collegati a giochi e protesi

E' pronta la pelle sintetica per la realtà virtuale: con una connessione wireless trasmette vibrazioni meccaniche e in futuro potrà permettere di potenziare le protesi e percepire le sensazioni tattili a distanza in videogiochi e social media. Questa seconda pelle, secondo uno studio della Northwestern University (Illinois) pubblicato su Nature, potrebbe essere applicata anche ai cellulari per stringersi la mano a distanza.