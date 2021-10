Più dolci e meno attività fisica, sempre più bimbi sono a rischio "Covibesity"

La Sip lancia un appello affinché vengano ripristinati sani stili di vita messi a dura prova in quasi due anni di pandemia.

Allarme bimbi in sovrappeso

Secondo uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention Usa, condotto su oltre 432mila bambini e ragazzi tra 2 e 19 anni, il tasso di incremento dell'indice di massa corporea (che misura il rapporto tra peso e altezza) è raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico, mentre la percentuale di bambini e ragazzi obesi in un anno è passata dal 19,3% al 22,4%. E chi era già in sovrappeso lo è diventato ancora di più, incrementando di oltre mezzo kg al mese, un ritmo di crescita che in 6 mesi significa 3-4 kg in più, più del doppio di quello che dovrebbe essere il giusto aumento di peso.