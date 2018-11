Per i terremotati arriva a Norcia la clinica mobile per le cure dentistiche

I dentisti di Norcia hanno a disposizione, in soli 17 mq, tre poltrone operative, un’area radiologica e una zona per la sterilizzazione. In questo modo possono continuare a seguire i loro pazienti: è garantita l'attivitià di assistenza gratuita in emergenza con un pronto soccorso odontoiatrico aperto 7 giorni su 7.



Il professor Enrico Gherlone, primario di odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano, è l'ideatore del progetto. “Da 11 anni sono direttore scientifico di 'Overland for Smile'," ha dichiarato Gherlone "un’iniziativa ambiziosa che ha trasformato i camion di "Overland" in veri e propri studi dentistici itineranti, dotati delle più moderne strumentazioni odontoiatriche, con l’obiettivo di portare cure e terapie a molti bambini nei paesi dell'est Europa".



Il poter aiutare i cittadini italiani in un momento così terribile è motivo di orgoglio per Cinzia Prazzoli, presidente e direttore generale di "Overland for Smile", che ha sottolineato: "“Per tanti anni abbiamo donato sorrisi ai bambini abbandonati e oggi grazie alla generosità di tutti i volontari siamo in grado di trasmettere l'emozione di un sorriso a chi ha perso tutto".



Il progetto Norcia è possibile grazie al supporto degli 8 club Lions di Varese e Raima Communication che hanno sostenuto le spese relative alla logistica.