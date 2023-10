Parkinson, un diciottenne di Novara ha creato un algoritmo per la diagnosi precoce

Lo ha creato un ragazzo diciottenne di Novara, Tommaso Caligari e lo stanno già sperimentando, con risultati interessanti, diversi medici. Quella di Tommaso è probabilmente la storia più affascinante tra quelle presentate il 27 ottobre al Castello di Novara nell'ambito di " Innova ", un evento promosso dalla Cna (Confederazione nazionale artigianato). Il progetto era già stato premiato il marzo scorso al concorso europeo "I giovani e le scienze 2023" della direzione generale ricerca della Commissione europea e a settembre ha avuto la possibilità di essere presentato a Bruxelles all'evento ' EUCYS-European Union Contest for Young Scientists ". A oggi l'invenzione di Caligari è in fase di test con risultati promettenti. L'obiettivo è quello di applicare l'algoritmo negli ospedali dove si fa diagnosi per il Parkinson come primo screening della malattia.

Tutto è nato da un'esperienza personale e familiare: "Mio nonno - racconta Tommaso sul sito internet dell'agenzia AGI - è stato ricoverato l'anno scorso proprio per la malattia di Parkinson. In questo modo ho cominciato a conoscere questo universo spesso sconosciuto ai più. Nelle fasi iniziali della malattia - spiega Tommaso - i disturbi come il tremore e la difficoltà del cammino non sono ancora visibili ma cominciano a presentarsi in modo impercettibile. Io ho sviluppato questo algoritmo che è in grado di riconoscere la figura umana, tracciarne i movimenti e in particolare le alterazioni nell'oscillazione della spalla e del gomito che sono uno dei primi sintomi".