Oristano, malato di Sla: "Pronto a iniziare lo sciopero della fame"

Lo chef di Oristano Paolo Palumbo, colpito da Sla, lancia un appello e si dice pronto a una protesta forte: "Inizierò lo sciopero della fame, non è possibile che lo Stato italiano non investa nella ricerca e non dia una speranza ai malati come me". Il 21enne affida i suoi pensieri a un comunicatore oculare e in video lancia un appello alle istituzioni. "Questo è il messaggio di un ragazzo arrabbiato".

la Sclerosi laterale amiotrofica non è l'unica patologia con cui il più giovane malato di Sla d'Europa deve combattere, ricorda l'Unione Sarda. A farlo soffrire anche le promesse non mantenute. Paolo Palumbo sa che in America esiste una nuova e costosissima terapia per la Sla, la Brainstorm. "Per portare la cura in Italia servirebbe un investimento di cinque milioni di euro ma forse manca la volontà per farlo. E così per avere accesso a quella terapia un malato deve sborsare mezzo milione di euro, volare negli Stati Uniti o in Israele, affrontare un viaggio insostenibile per le sue condizioni e scommettere che vada tutto bene".