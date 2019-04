Obesità, Grillo: "Pensiamo a sgravi fiscali per chi vuole dimagrire"

I recenti dati apparsi sulla "Italian obesity barometer Report" , ricerca realizzata in collaborazione con l'Istat, hanno fatto tornare in auge il tema dell' obesità , patalogia di cui soffrono ben 25 milioni di italiani. Nella maggior parte dei casi si tratta di uomini che vivono in città e prevalentemente al Sud . Per cercare di risolvere il problema, il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha annunciato che "un tema allo studio è quello di favorire l'attività fisica attraverso attività di promozione e incentivazione per le fasce più fragili della popolazione".

Parlando a Mattino Cinque, Grillo ha quindi spiegato che si tratterebbe di "incentivi per la frequenza di impianti sportivi rivolti a chi intraprende un percorso di perdita di peso, naturalmente seguito dal Servizio sanitario regionale. Un progetto che parte dalla considerazione che purtroppo oggi l'accesso all'attività sportiva non è alla portata di tutti".



Grazie a sgravi fiscali ad hoc, persone obese o in sovrappeso "in possesso di una prescrizione del nutrizionista potranno accedere agli impianti sportivi comunali, o in assenza di aree pubbliche disponibili, anche privati" a condizioni agevolate. "Sono comprese – ha aggiunto il ministro – tutte quelle strutture, dagli stadi alle piscine, compatibili con un'attività fisica aerobica che è quella che porta a consumare più calorie e a perdere più peso".



L'eccesso di peso, in Italia, impatta sul Sistema sanitario nazionale per una cifra stimata tra i 5 e i 10 miliardi di euro. Costi che salgono, fino quasi a raddoppiare, se si considerano tutte le patologie connesse, come diabete, infarto, ictus e tumore.