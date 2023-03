Prepararsi alla morte con l'aiuto degli psicologi: a Torino il primo "Death Cafè"

Nella fase sperimentale del progetto, sono quattro gli appuntamenti mensili in programma, rivolti principalmente a chi dall'argomento è coinvolto professionalmente, come psicologi, operatori sanitari o volontari in campo assistenziale, ma anche a coloro che svolgono funzioni educative e formative. L'intento è quello di promuovere in futuro il modello anche fra la cittadinanza.

Cos'è un Death Cafè

Ma cos'è tecnicamente un "Death Cafè"? Il format, nato una dozzina d'anni fa a Londra e poi diffuso in tutto il mondo, prevede l'organizzazione di incontri pubblici destinati a un numero limitato di persone, solitamente non oltre la ventina. Si tratta dunque di un evento aperto a tutti, privo di qualsiasi scopo di lucro, in cui i partecipanti (che in genere non si conoscono) si incontrano per poter parlare liberamente del tema della morte, mentre consumano cibo e bevande. I Death Cafè vengono di solito ricavati all'interno di locali pubblici come bar e ristoranti.