Dna modificato contro il cancro, risultati positivi in tre pazienti

Sembra funzionare l'utilizzo della tecnica Crispr, che permette l'editing del Dna per "caricare" il sistema immunitario, nella lotta contro il cancro. Un primo esperimento su tre pazienti sta infatti dando risultati positivi, che saranno presentati dai ricercatori dell'università della Pennsylvania. Due dei tre pazienti, spiega il New York Times, avevano un mieloma multiplo, mentre l'altro un sarcoma, tutti in stadio avanzato.