La miopia? Dipende dal tempo trascorso in luoghi chiusi e poco illuminati
Quest'abitudine avrebbe un'influenza più importante sugli occhi rispetto a stare troppe ore davanti agli schermi. Ma sono necessarie ulteriori ricerche
La miopia potrebbe essere causata non tanto dalle troppe ore davanti gli schermi, quanto dall'abitudine di stare a lungo in ambienti chiusi e scarsamente illuminati con la messa a fuoco ravvicinata, cosa che limita la quantità di luce che raggiunge la retina. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Cell Reports e condotto al College of Optometry della State University of New York.
"La miopia ha raggiunto livelli quasi epidemici in tutto il mondo, eppure non ne comprendiamo ancora appieno il motivo", afferma José-Manuel Alonso, autore senior dello studio. "I nostri risultati suggeriscono che un fattore sottostante comune potrebbe essere la quantità di luce che raggiunge la retina durante un lavoro prolungato da vicino, in particolare in ambienti chiusi".
Cosa dice lo studio
In condizioni di luce intensa all'aperto, la pupilla si restringe per proteggere l'occhio, consentendo comunque a una quantità sufficiente di luce di raggiungere la retina. Quando le persone mettono a fuoco oggetti vicini in ambienti chiusi, come telefoni, tablet o libri, la pupilla può anche restringersi, non a causa della luminosità, ma per rendere più nitida l'immagine. In condizioni di scarsa illuminazione, questa combinazione può ridurre significativamente l'illuminazione retinica.
Se dimostrato corretto, il meccanismo proposto potrebbe portare a un cambiamento di paradigma nella nostra comprensione della progressione e del controllo della miopia. Secondo questo meccanismo, la miopia può essere controllata esponendo l'occhio a livelli di luce intensa sicuri in condizioni di costrizione pupillare controllata. Sono necessarie ulteriori ricerche, ma questo studio offre un nuovo modo di pensare alla prevenzione e al trattamento della miopia, concludono gli esperti.
La miopia: un'epidemia mondiale
La miopia è una patologia visiva che offusca la vista da lontano e sta diventando un'epidemia mondiale: colpisce quasi il 50% dei giovani adulti negli Stati Uniti e in Europa e quasi il 90% in alcune parti dell'Asia orientale. Sebbene la genetica giochi un ruolo importante, i rapidi aumenti nell'arco di poche generazioni suggeriscono che anche i fattori ambientali siano critici.