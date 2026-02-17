La miopia? Dipende dal tempo trascorso in luoghi chiusi e poco illuminati

La miopia è una patologia visiva che offusca la vista da lontano e sta diventando un'epidemia mondiale: colpisce quasi il 50% dei giovani adulti negli Stati Uniti e in Europa e quasi il 90% in alcune parti dell'Asia orientale. Sebbene la genetica giochi un ruolo importante, i rapidi aumenti nell'arco di poche generazioni suggeriscono che anche i fattori ambientali siano critici.