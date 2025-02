Sos miopia, basta un'ora al giorno su smartphone e tablet per aumentarne il rischio

L'analisi è stata condotta da Young Kook Kim, del Ranelagh Center for Biosocial Informatics, della Seul National University College of Medicine. È emerso che un'ora di schermo giornaliero si associa a un rischio di miopia del 21% maggiore rispetto ai coetanei che usano video per meno di un'ora al giorno. Anche l'analisi di altri 34 studi con 314.910 partecipanti indicava possibilità più elevate di miopia con l'aumentare del tempo trascorso sullo schermo, a partire da un'ora di esposizione giornaliera fino a quattro ore quotidiane che si associa a un rischio quasi doppio di divenire miope (+97%).