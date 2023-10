Mia Hand, nasce la prima mano bionica collegata a muscoli e nervi 

Spesso le persone che hanno perso un arto rifiutano anche le protesi più sofisticate disponibili in commercio, poiché risultano dolorose quando indossate e poco controllabili. Per risolvere questi problemi, i ricercatori guidati da Max Ortiz Catalan hanno sviluppato una tecnica che consente di fissare l'elemento sostitutivo allo scheletro, collegandolo con il sistema nervoso tramite elettrodi impiantati nei nervi e nei muscoli. La protesi creata, inoltre, è stata resa completamente personalizzabile nelle sue componenti estetiche, in modo tale da farla accettare più facilmente all'utilizzatrice.



"Mia Hand è nata per essere mostrata, e non nascosta". - dichiara Francesco Clemente, direttore esecutivo di Prensilia, l'azienda che ha realizzato l'arto bionico. - "Vogliamo che non sia percepita da chi la utilizza soltanto come la protesi di una mano ma come il proprio arto una perfetta espressione di sè".