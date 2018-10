Medicina di precisione, per sconfiggere le malattie arriva una super banca del Dna

Un gruppo di ricercatori britannici ha dato vita a una super banca del Dna che raccoglie i dati dell'intero genoma di 500mila persone. Secondo gli esperti, la UK Biobank1 rappresenta un grande passo in avanti per la medicina di precisione. Due articoli sulla rivista Nature mostrano come questa enorme quantità di dati possa essere utilizzata in campo biomedico per trovare nuove armi contro patologie comuni come malattie cardiovascolari, tumori e diabete.