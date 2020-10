"Mediaset ha a cuore il futuro", lo spot per la prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno e anche quest'anno Mediaset si è schierata in prima linea con la campagna " Mediaset ha a cuore il futuro ". Un messaggio di sensibilizzazione che ha l'obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più vasto, perché "anche il tumore più forte e cattivo, se viene preso nella fase iniziale può essere debellato".

Per il secondo anno di fila sarà colorata di rosa la torre di Cologno Monzese. Per una settimana l'azienda si impegna a ricordare l'importanza della prevenzione con una serie di programmi di informazione mirati a sensibilizzare su un tema importante come questo. Solo durante il 2019, sono state circa 53 mila le donne che hanno riscontrato una diagnosi di tumore al seno. In tutto sono 850 mila quelle malate, di cui 32 mila con un carcinoma in stadio avanzato.