Sanità e liste d'attesa, ecco le visite e gli esami più difficili da prenotare | La classifica delle Regioni

Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha pubblicato il bollettino periodico sull'andamento delle liste d'attesa in Italia. Nei primi nove mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, "sono aumentate di poco più di 2 milioni le prenotazioni effettuate" nei tempi previsti, "complessivamente un 10% in più". Non solo: "Sul rispetto dei tempi di attesa, a livello nazionale aggregato c'è un miglioramento sia sulle prime visite che sugli esami diagnostici". Sono tuttavia circa 4 milioni le prenotazioni oltre i tempi previsti.