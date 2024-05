Leucemia, un mixaggio sostituisce il sangue sano a quello malato 

Tgcom24

Nelle forme aggressive di leucemia, l'unica possibilità di cura è la sostituzione dell'intero sistema sanguigno malato con uno sano. Il trapianto di cellule staminali del sangue è, dunque, un trattamento già consolidato, ma è una procedura che comporta molti effetti collaterali e complicanze: si usa, infatti, la chemioterapia per rimuovere le cellule del sangue, comprese le staminali, e solo dopo è possibile somministrare il sangue del donatore.

La tecnica La tecnica, che ha dato buoni risultati nei test su topi e su cellule umane, utilizza invece anticorpi specializzati nel riconoscere le cellule tumorali, legati a un farmaco in grado di ucciderle selettivamente, senza cioè danneggiare le cellule sane.

I ricercatori hanno costruito degli anticorpi in grado di riconoscere una particolare struttura superficiale presente su tutte le cellule del sangue, sia sane che malate, ma non sulle altre cellule del corpo. Per prevenire la possibilità che questi stessi anticorpi uccidano anche le nuove cellule, poi, queste ultime sono state modificate in modo da "schermarle" e proteggerle dal loro attacco.

Risultati molto promettenti I risultati pubblicati sono molto promettenti e aprono a nuove opzioni terapeutiche non solo per chi è affetto dalla leucemia, ma anche ad esempio per correggere gravi difetti genetici o per conferire resistenza a virus specifici come l'Hiv.

"Questo nuovo approccio potrebbe aprire la strada a nuove opzioni terapeutiche per i pazienti il cui stato di salute è incompatibile con la chemioterapia necessaria per il trapianto di cellule staminali", afferma la ricercatrice Romina Matter-Marone.

Che cos'è la leucemia? La leucemia è un tumore che si sviluppa nelle cellule del sangue. Nelle persone colpite da questa malattia vi è una proliferazione incontrollata delle cellule staminali, dette cellule leucemiche o blasti, che interferisce con la crescita e lo sviluppo delle normali cellule del sangue.

Il termine leucemia non indica in realtà un’unica malattia, ma un insieme di numerose forme che possono essere acute o croniche. Nella forma acuta il numero di cellule tumorali aumenta rapidamente e con essa i sintomi, nella forma cronica invece le cellule maligne tendono a proliferare più lentamente e la malattia può rimanere silente più a lungo senza manifestare sintomi.

Tra i sintomi più frequenti troviamo una profonda stanchezza, di solito si ha la febbre alta, quindi la diagnosi spesso avviene transitando dal pronto soccorso per la febbre o anche per dei sanguinamenti mucosi, come il sangue dal naso o il sangue dalle gengive. Per alcune di queste malattie si passa da una possibilità di guarire del 90%, a malattie dove la possibilità di guarire è molto più bassa.