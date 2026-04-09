Create lenti a contatto "smart": rilasciano farmaci per il glaucoma
Il dispositivo, testato con successo sugli animali, può monitorare la pressione dell'occhio in tempo reale. Questo risultato apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate
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Una lente a contatto smart, confortevole, a basso costo e senza batteria, in grado di monitorare la pressione intraoculare e rilasciare i farmaci per il glaucoma in tempo reale. È l'ultima frontiera della ricerca che apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate per la cura degli occhi. Il dispositivo, descritto sulla rivista Science Translational Medicine, è frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong e dal Terasaki Institute for Biomedical Innovation.
Come funziona
La lente, testata con successo sui conigli e su un modello oculare ex vivo di mucca, si distingue dai modelli precedenti per semplicità, comfort e assenza di ingombranti componenti elettronici ed ha monitorato in modo affidabile la pressione intraoculare rilasciando timololo o brimonidina (farmaci approvati per il glaucoma) secondo il fabbisogno del momento.
"Le lenti a contatto possono monitorare continuamente la pressione intraoculare", spiega Yuting Cai, autore principale dello studio. Il nuovo dispositivo smart, chiamato "lente a contatto teranostica intelligente" combina il monitoraggio e terapia in un unico dispositivo wireless ed è interamente in polimero.
"Un sensore di pressione intraoculare microfluidico e una spugna di seta biomimetica che ne migliora la sensibilità e un compartimento rilascia dosi multiple di farmaci quando rileva picchi di pressione intraoculare", sottolinea Cai.
Secondo gli esperti lo studio pone le basi per lo sviluppo per una nuova famiglia di strumenti: "la farmacia sulla lente a contatto" in grado di "fornire informazioni clinicamente rilevanti sulla salute umana". La piattaforma è, infatti, compatibile con le lenti commerciali e potrebbe essere riconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni oftalmiche.
Cos'è il glaucoma?
Il glaucoma è una malattia incurabile, cronica e degenerativa del nervo ottico e si prevede che colpirà 134 milioni di persone entro il 2040. Una diagnosi precoce associata a un trattamento continuativo possono rallentare la perdita della vista. Attualmente l'aumento della pressione intraoculare viene eseguita in ambulatorio fornendo una singola misurazione per visita.