Create lenti a contatto "smart": rilasciano farmaci per il glaucoma

Una lente a contatto smart, confortevole, a basso costo e senza batteria, in grado di monitorare la pressione intraoculare e rilasciare i farmaci per il glaucoma in tempo reale. È l'ultima frontiera della ricerca che apre la strada a una nuova generazione di tecnologie personalizzate per la cura degli occhi. Il dispositivo, descritto sulla rivista Science Translational Medicine, è frutto di una collaborazione internazionale guidata dall'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong e dal Terasaki Institute for Biomedical Innovation.