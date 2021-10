La Torre Mediaset si tinge di rosa per la lotta contro il tumore al seno  

Simbolo del quartier generale a Cologno Monzese, la Torre Mediaset si tinge di rosa per il "Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno". Da domenica 24 ottobre, l’imponente torre di trasmissione cambierà colore, trasformandosi, con i suoi 98 metri d’altezza, nel simbolo dell’impegno dell'azienda per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario.