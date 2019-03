La gioia abita in Finlandia: l'Italia solo 36esima nella lista dei paesi più felici

Gli italiani sono sempre più musoni. A dirlo è il rapporto Onu "World Happiness Report" che incorona invece la Finlandia come patria della felicità per il secondo anno consecutivo mentre piazza il nostro paese alla posizione numero trentasei (sebbene in risalita dal precedente quarantasettesimo gradino). Negli ultimi posti, invece, il Sud Sudan, Yemen, Afghanistan e Repubblica Centrafricana. La Finlandia, paese con 190mila laghi, è il paese più felice del mondo, seguita in classifica dalla Danimarca al secondo posto, e poi da Norvegia, Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda e Canada.