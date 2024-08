Droga, lo studio: "La cannabis può aiutare a superare le dipendenze da oppioidi"

Non c'è dunque una certezza sul rapporto tra legalità e morti, ma quel che è certo, per il ricercatore Ganesh, è che in base a quanto emerge i partecipanti sceglievano la cannabis perché era il farmaco che era più facilmente ottenere. Uno di loro, per esempio, ha detto di avere usato la cannabis per ridurre il fentanyl (un oppioide sintetico) in attesa di una prescrizione di suboxone, un farmaco che aiuta le persone a smettere di assumere oppioidi. Questo fa concludere all'autore che le persone con dipendenze di questo tipo avrebbero bisogno di un migliore accesso a tutti i tipi di strumenti di riduzione del danno, cannabis compreso.