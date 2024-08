Ddl sicurezza, seduta fiume: arriva la stretta sulla cannabis | Via libera alle bodycam per gli agenti, Molteni: "Risultato storico per la polizia"

Arriva la stretta sulla cannabis all'interno del ddl Sicurezza. Le commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno lavorato tutta la notte e sono ancora riunite. Nonostante i tempi contingentati mancano ancora numerosi emendamenti e si procede a oltranza. Tra le proposte di modifica approvate c'è appunto quella sulla cannabis light che, di fatto, la equipara a quella non light. Ritirata invece la proposta della Lega per vietare l'immagine della pianta di canapa per fini pubblicitari. Via libera alle bodycam per gli agenti di polizia.