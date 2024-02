Germania, dal Bundestag ok alla legalizzazione parziale della cannabis

A favore hanno votato 407 deputati, contrari 226 e 4 astenuti, precisa ancora la Dpa. La nuova legge prevede che i maggiorenni potranno avere in strada fino a 25 grammi di cannabis per uso personale e che tre piante di cannabis "vive" a casa propria diventeranno legali. Ammessi nella propria abitazione saranno fino a 50 grammi di cannabis, sempre per uso personale.

Dove non sarà consentito fumare

Il fumo della cannabis negli spazi pubblici sarà però proibito in scuole, impianti sportivi e nelle loro vicinanze (entro 100 metri in linea d'aria dagli ingressi). Saranno invece consentite "Anbauvereinigungen" (associazioni di coltivazione) non commerciali di adulti, in cui fino a 500 residenti in Germania potranno coltivare cannabis fornendosela a vicenda per il consumo personale ma fino a un massimo di 50 grammi al mese per componente.