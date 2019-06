L'Ue avverte: "Nell'ultimo decennio è raddoppiato il principio attivo nella marijuana e nell'hashish"

Aumenta la concentrazione di Thc nei prodotti a base di cannabis in Europa , sollevando "preoccupazioni per potenziali danni alla salute" . E' il monito dell'ultimo rapporto dell'Agenzia europea delle droghe. Nell'ultimo decennio la potenza media del principio attivo della marijuana è raddoppiata dal 5 al 10%, e quella dell'hashish dall'8 al 17%. La cannabis si conferma la droga più utilizzata nel Continente, con una crescente differenziazione sui mercati.

Hashish e marijuana restano i due principali prodotti a base di cannabis più diffusi in Europa, ma è comunque in aumento la platea di altri prodotti reperibili. Dai concentrati, che possono raggiungere livelli del 70-80% di Thc, con "rischio maggiore di psicosi e dipendenza", ai prodotti più "light", come quelli alimentari, con livelli di Thc bassi ma con "effetti più lenti e più duraturi" rispetto al fumo.