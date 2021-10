L'Inghilterra vieta il botox e i filler per le labbra ai minorenni

"Nessun bambino ha bisogno di Botox cosmetici o filler e da oggi non potrà più entrare in una clinica o a casa di qualcuno per sottoporsi a una procedura pericolosa e non necessaria che potrebbe rovinargli la vita", sono le parole della deputata Laura Trott a sostegno dell’iniziativa. Una proposta presentata un anno fa, che adesso è legge. I promotori del provvedimento chiedono che venga esteso anche in Galles, Scozia e Irlanda del Nord, per disincentivare viaggi di bellezza clandestini.

Leggi Anche Millenials ed estetica: boom di ritocchini per rimanere giovani

Un spinta verso la sensibilizzazione la dà la Bbc, raccogliendo le storie di ragazze che si sono sottoposte a interventi estetici riportando conseguenze gravi. Emblematico il caso di Laura Brooks: nel dicembre 2020, ha fatto ricorso alla chirurgia per rendere le labbra più piene, ma qualcosa è andato storto. "Il mio labbro era massiccio e nero e la parte inferiore era piena di sangue. Non sapevo cosa fare", sono le parole di Laura, che a distanza di mesi ancora porta sul volto le conseguenze dei filler dermici.

La legge non risolverà tutti i problemi del settore ma mira a tutelare i minori. Nel Regno Unito infatti non è necessaria una qualifica o formazione specializzante per svolgere i piccoli interventi estetici. Da qui gli incidenti. "Troppe persone sono state lasciate emotivamente e fisicamente segnate dalla loro esperienza, che necessitano di cure mediche dopo procedure cosmetiche fallite", spiega Maria Caulfield, ministro della sicurezza dei pazienti.