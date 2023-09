Ipertensione, Oms: "Più cura eviterebbe 76 milioni di morti entro il 2050"

Il rapporto dell'Oms

Dal rapporto dell'Oms emerge che i casi di ipertensione sono raddoppiati tra il 1990 e il 2019, passando da 650 milioni a 1,3 miliardi. Quasi la metà delle persone con ipertensione in tutto il mondo non è consapevole della propria condizione e più di tre quarti degli adulti con ipertensione vivono in Paesi a basso e medio reddito.