Invecchiamento biologico, gli Omega-3 possono rallentarlo

Gli Omega-3 sono gli acidi grassi "buoni": visto che non riusciamo a produrli da soli, dobbiamo introdurli con la dieta. Essi sono contenuti in alimenti come il pesce azzurro (come lo sgombro e le aringhe), in altri pesci (come il salmone e i molluschi), la frutta secca (come le noci) e i semi di girasole.