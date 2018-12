Influenza, microbiologi: "Tasso delle vaccinazioni troppo basso, l'obiettivo è il 90%"

Accrescere la copertura vaccinale contro l'influenza partendo da categorie "a rischio", che per il lavoro e l'ambiente in cui operano possono essere portatori e diffusori del virus. Questo il richiamo dell'Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani), secondo cui "il tasso di vaccinazione in generale resta ancora troppo basso, a meno del 50%, ma per prevenire rischi per pazienti debilitati e bambini si dovrebbe raggiungere come target il 90%".