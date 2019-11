Influenza, in quattro settimane già a letto 341mila italiani

L'influenza si fa già sentire in Italia: in meno di un mese di sorveglianza sono state 341mila le persone costrette a letto dal virus in Italia (soprattutto bimbi), delle quali 119mila solo la settimana scorsa. Questi i numeri dell'ultimo bollettino Influnet, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità. In quasi tutte le Regioni l'incidenza è ancora sotto la soglia.