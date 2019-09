Influenza, l'esperto: "Previsti sei milioni di casi, i virus saranno più insidiosi"

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, del dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Milano, ci potrebbero essere "circa 6 milioni di casi nella stagione influenzale in arrivo, con un'incidenza leggermente inferiore rispetto agli scorsi anni, ma con virus influenzali più insidiosi". Sono due le nuove varianti: H3N2 (A/Kansas) e H1N1(A/Brisbane), insidiose soprattutto per i piccoli e per gli anziani.