Individuato nel cervello il circuito che aiuta a placare l'ansia

I dati raccolti mostrano che questo circuito è regolato dalla leptina, un ormone prodotto dal tessuto adiposo che agisce nel cervello influenzando l'appetito, il comportamento alimentare e l'equilibrio energetico. Aumentando l'attività dei neuroni sensibili alla leptina, infatti, i topi sono diventati meno ansiosi in situazioni rischiose e hanno ridotto comportamenti usati per gestire lo stress come il correre su una ruota, comportamenti che sono simili a quelli che si riscontrano ad esempio nell'anoressia nervosa. "Ansia e anoressia nervosa vanno spesso a braccetto. Il passo successivo è verificare se la modulazione farmacologica di questi neuroni possa aiutare a trattare l'ansia e i disturbi alimentari", commenta Tatiana Korotkova, che ha coordinato i ricercatori.